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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64499 просмотра

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Боевики продолжают оборудование передовых позиций - разведка

Боевики продолжают оборудование передовых позиций - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Донбассе боевики продолжают совершенствовать оборудование передовых позиций. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает мероприятия по совершенствованию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - отметил он.

В частности, противник осуществляет углубление имеющихся окопных переходов, оборудование дополнительных окопов для пулеметных расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, оккупанты используют гражданские сооружения (оставленные жителями частные дома, придомовые сооружения и т.п.) для скрытого размещения средств огневого поражения, в том числе минометов, около линии соприкосновения.

"Для проверки состояния фортификационного оборудования своих передовых позиций, маскировки вооружения и военной техники российские оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты", - добавил Шаравара.

Напомним, по информации разведки, в зоне проведения ООС, на передовых позициях противника увеличено количество диверсионно-разведывательных групп.

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