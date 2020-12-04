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Бойовики збільшують кількість ДРГ — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. За інформацією розвідки, у зоні проведення ООС, на передових позиціях противника збільшено кількість диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

“На передових позиціях противника збільшено кількість диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар з метою проведення диверсій у "сірій зоні", здійснення обстрілів для провокування вогню у відповідь, а також нанесення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил. Крім того, на окремих напрямках окупанти продовжують утримувати артилерійські системи і міномети поблизу лінії бойового зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки”, - повідомив Шаравара.

Також капітан зазначив, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відмічено активізацію заходів оперативної та бойової підготовки. Зазначене пов’язано з початком зимового періоду навчання та проведенням тижня бойової та мобілізаційної готовності.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що з січня 2021 року бойовики планують розпочати призов на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Українські Національні Новини

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