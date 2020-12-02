Бойовики планують з січня розпочати призов на строкову службу - розвідка

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. З січня 2021 року бойовики планують розпочати призов на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує докладати зусиль щодо підтримання у готовності до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ. У зв’язку з низьким рівнем укомплектованості особовим складом 1(Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти розглядають питання про введення з січня 2021 року призову на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях”, — зазначив він.

Повідомляється, що для вивчення ставлення т.зв. “військовозобов’язаних” до проходження строкової служби в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК під час мобілізаційних зборів 23-29 листопада ц.р. було проведено анонімне опитування “резервістів”.

“Наразі лише 15% респондентів виявили бажання проходження військової служби. Інші ж відповіли, що будуть чинити супротив всіма способами (близько 50%), намагатимуться залишити тимчасово окуповану територію (близько 25%), спробують відкупитися або „відкосити“ (10%)”, — додав Шаравара.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби бойовики двічі порушили режим “тиші”.

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