ООС: поблизу Водяного противник використав заборонені міни ПОМ-2
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Донбасі з початку поточної доби до 12 години бойовики двічі порушили "режим тиші”, зокрема, у районі Водяного противник використав заборонені міни ПОМ-2. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи. Поблизу Водяного противник застосував автоматичний станковий гранатомет”, — зазначив він.
За його словами, окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, "використавши заборонені міни ПОМ-2".
“Втрат з боку українських підрозділів внаслідок ворожих обстрілів немає”, — додав Шаравара.
Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.