ООС: поблизу Водяного противник використав заборонені міни ПОМ-2

“Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи. Поблизу Водяного противник застосував автоматичний станковий гранатомет”, — зазначив він.

За його словами, окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, "використавши заборонені міни ПОМ-2".

“Втрат з боку українських підрозділів внаслідок ворожих обстрілів немає”, — додав Шаравара.

Нагадаємо, минулої доби, 1 грудня, на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.