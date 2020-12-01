ООС: бойовики відкривали вогонь біля Катеринівки зі стрілецької зброї

"Від початку поточної доби, 1 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.

Так, з метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій в районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

На збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Крім того, належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

"Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 30 листопада бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.