ООС: вблизи Водяного противник использовал запрещенные мины ПОМ-2
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На Донбассе с начала текущих суток до 12:00 боевики дважды нарушили "режим тишины", в частности, в районе Водяного противник использовал запрещенные мины ПОМ-2. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 текущих суток зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет", - отметил он.
По его словам, кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, "использовав запрещенные мины ПОМ-2".
"Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет", - добавил Шаравара.
Напомним, за минувшие сутки, 1 декабря, на Донбассе российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.