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Боевики планируют с января начать призыв на срочную службу - разведка

Боевики планируют с января начать призыв на срочную службу - разведка

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. С января 2021 года боевики планируют начать призыв на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает прилагать усилия по поддержанию в готовности к применению оперативной группировки российских оккупационных войск. В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 года призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, — отметил он.

Сообщается, что для изучения отношения т.н. “военнообязанных” к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос “резервистов”.

“Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Другие же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться оставить временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или „откосить“ (10%)”, — добавил Шаравара.

Напомним, на Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили режим “тишины”.

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