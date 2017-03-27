Бойовики пошкодили лінію електропостачання на Луганщині

Без електропостачання залишилися 219 абонентів у селах Троїцьке, Новозванівка і Вискрила Попаснянського району.

Наразі на місці події працюють ремонтні роботи.

Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 12 разів порушували “режим тиші” вздовж лінії розмежування на Луганщині.

Зокрема, по укріпленнях українських військовослужбовців поблизу сіл Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району сім разів відкривався вогонь зі 152-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів і ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.