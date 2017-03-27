Боевики повредили линию электроснабжения в Луганской области

Без электроснабжения остались 219 абонентов в селах Троицкое, Новозвановка и Вискрила Попаснянского района.

Сейчас на месте происшествия работают ремонтные работы.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.

В частности, по укреплениям украинских военнослужащих вблизи сел Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района семь раз открывался огонь из 152-мм орудий, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.