Бойовики передали Україні тіло військового, який вважався зниклим

Деталі

3 квітня було оголошено про зникнення військовослужбовця 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ. Додають, що у місці зникнення військовослужбовця жодних бойових зіткнень зафіксовано не було. Першочергові пошукові заходи не дали позитивного результату. Про факт зникнення військовослужбовця повідомили всі відповідні служби.

Сьогодні, 6 квітня, на КПВВ "Мар’їнка", від представників російсько-окупаційних військ, була проведена процедура передачі тіла загиблого військовослужбовця.

Цитата

"Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень зі сторони командування не було. Спортсмен, прихильник здорового образу життя. Що саме могло трапитись з військовослужбовцем – нам наразі це не відомо. Розглядаються версії різні, у тому числі: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме трапилось можна буде розмірковувати лише після встановлення всіх обставин події", - інформують у бригаді.

Доповнення

Близько 270 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.