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У полоні бойовиків на Донбасі перебуває близько 270 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Близько 270 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата

“За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях (станом на 4 березня 2021 року) значаться як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях 268 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Так, у листопаді в СБУ заявляли про 251 людину, незаконно позбавлену волі.

Доповнення

Український військовослужбовець, який зник під час чергування в зоні ООС 28 січня, знаходиться у полоні бойовиків на окупованій території.

Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів 28 січня. Зброя та набої залишились на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав.

Нагадаємо, Україна 16 квітня 2020 року звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Українські Національні Новини

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