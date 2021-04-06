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Боевики передали Украине тело военного, который считался пропавшим

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В зоне боевых действий в Донбассе 3 апреля исчез военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ “Эдельвейс”, а сегодня его тело оккупанты передали Украине. Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает УНН.

Lетали

3 апреля было объявлено об исчезновении военнослужащего 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ. Добавляют, что в месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было. Первоочередные розыскные меры не дали положительного результата. О факте исчезновения военнослужащего сообщили все соответствующие службы.

Сегодня, 6 апреля, на КПВВ “Марьинка”, от представителей российско-оккупационных войск, была проведена процедура передачи тела погибшего военнослужащего.

Цитата

“Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни. Что именно могло случиться с военнослужащим — нам пока это не известно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищения. О том, что именно случилось можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия ”, - информируют в бригаде.

Дополнение

Около 270 человек считаются незаконно лишенными свободы на неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

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