Бойовики обстріляли українських військових з мінометів поблизу Авдіївки

ukru
27 березня, 18:53 • 78313 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 103932 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 116619 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 125066 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 175977 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122465 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110584 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134261 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121384 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123463 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4 м/с
88 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

27 березня, 19:04 • 26958 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 28909 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 30455 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 41418 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 24715 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 78320 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129796 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 175979 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200712 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211813 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 86394 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116765 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142800 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132422 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162937 перегляди
Актуальне
Бойовики обстріляли українських військових з мінометів поблизу Авдіївки

Бойовики обстріляли українських військових з мінометів поблизу Авдіївки

Київ • УНН

 • 7918 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Бойовики обстріляли українських військових з мінометів 82 калібру поблизу Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Опорні пункти поблизу Водяного обстрілював з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях в районі Пісків та Зайцевого гатив з великокаліберних кулеметів. В районі Пісків також активно діяв ворожий снайпер”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Маріуполя ворог обстріляв з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї захисників Красногорівки. З великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Захисників Широкиного обстрілював зі стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького не давав спокою ворожий снайпер.

На Луганщині ворог гатив зі 120 мм міномету по наших позиціях в районі Сизого.

Також зазначається, що не зважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв УНН, одного українського військового поранено в зоні АТО з початку доби.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93