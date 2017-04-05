Бойовики обстріляли українських військових з мінометів поблизу Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Бойовики обстріляли українських військових з мінометів 82 калібру поблизу Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Опорні пункти поблизу Водяного обстрілював з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях в районі Пісків та Зайцевого гатив з великокаліберних кулеметів. В районі Пісків також активно діяв ворожий снайпер”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, поблизу Маріуполя ворог обстріляв з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї захисників Красногорівки. З великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Захисників Широкиного обстрілював зі стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького не давав спокою ворожий снайпер.
На Луганщині ворог гатив зі 120 мм міномету по наших позиціях в районі Сизого.
Також зазначається, що не зважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, одного українського військового поранено в зоні АТО з початку доби.