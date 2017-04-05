Боевики обстреляли украинских военных из минометов вблизи Авдеевки

"На донецком направлении враг открывал огонь из минометов 82 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Авдеевки. Опорные пункты вблизи Водяного обстреливал из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. По позициям в районе Песков и Зайцевого бил из крупнокалиберных пулеметов. В районе Песков также активно действовал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Мариуполя враг обстрелял из минометов 82 калибра, гранатометов и стрелкового оружия защитников Красногоровки. С крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Защитников Широкиного обстреливал из стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого не давал покоя вражеский снайпер.

На луганском направлении враг бил со 120 мм миномета по нашим позициям в районе Сизого.

Также отмечается, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, один украинский военный ранен в зоне АТО с начала суток.