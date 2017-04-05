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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42205 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102767 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157431 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116908 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116814 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112752 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Боевики обстреляли украинских военных из минометов вблизи Авдеевки

Боевики обстреляли украинских военных из минометов вблизи Авдеевки

Киев  •  УНН

 • 7910 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Боевики обстреляли украинских военных из минометов 82 калибра вблизи Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На донецком направлении враг открывал огонь из минометов 82 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Авдеевки. Опорные пункты вблизи Водяного обстреливал из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. По позициям в районе Песков и Зайцевого бил из крупнокалиберных пулеметов. В районе Песков также активно действовал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Мариуполя враг обстрелял из минометов 82 калибра, гранатометов и стрелкового оружия защитников Красногоровки. С крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Защитников Широкиного обстреливал из стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого не давал покоя вражеский снайпер.

На луганском направлении враг бил со 120 мм миномета по нашим позициям в районе Сизого.

Также отмечается, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, один украинский военный ранен в зоне АТО с начала суток.

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