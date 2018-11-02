Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. З початку поточної доби бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, втрат немає. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Сьогодні, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося... Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби не допущено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, вдень, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка та Широкине.
“У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл”, — зазначили у прес-центрі штабу ООС.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два — отримали поранення.