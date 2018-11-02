Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. С начала суток боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, потерь нет. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"Сегодня, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось ... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, днем, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Широкино.
"В случае угрозы жизни военнослужащим командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два - получили ранения.