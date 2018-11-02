ООС: бойовики 20 рази порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два — отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 1 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

“Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Чермалик. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Маріупольському напрямку”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два — отримали поранення.

За даними розвідки, 1 листопада, два бойовики знищені та ще чотирьох — поранено.

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