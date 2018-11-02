ООС: бойовики 20 рази порушували режим припинення вогню

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два — отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.