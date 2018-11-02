ООС: боевики 20 раза нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, погиб один военнослужащий Объединенных сил, ещё два — получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 1 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
“Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Мариупольском направлении”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате боевых действий, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два — получили ранения.
По данным разведки, 1 ноября, два боевика уничтожены и еще четырех — ранены.