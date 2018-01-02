Бойовики на Донбасі розпочали новий рік з мінометних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Бойовики НЗФ ОРДЛО не дотримуються режиму припинення вогню та продовжують грубо порушувати мінські домовленості, застосовуючи міномети. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО вже в перший день нового року порушили взяті на себе зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню, застосувавши при цьому зброю, яка заборонена відповідно до мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
За вказаними даними, уже о 13:30 1 січня бойовики НЗФ ОРДО розпочали обстріл позицій підрозділів ЗС України в районі населеного пункту Павлопіль (Донецька область) з гранатометів та стрілецької зброї, одночасно випустивши дві міни калібру 120 мм. Вдруге ці ж позиції підрозділів наших військових було обстріляно терористами НЗФ ОРДО близько 20:40 вже із мінометів калібру 82 мм (зафіксовано 5 розривів мін).
Неспокійно було і в районі населеного пункту Водяне, де бойовики НЗФ ОРДО вели обстріл позицій наших військових із стрілецької зброї та гранатометів, додали у прес-центрі.
Проросійські найманці НЗФ ОРЛО, як зазначається, також застосовували міномети під час обстрілів позицій ЗС України: близько 21:00 1 січня в районі населеного пункту Луганське (Луганська область) зафіксовано 4 розриви мін калібру 82 мм.
"Українська сторона СЦКК пов’язує продовження обстрілів позицій підрозділів ЗС України під час встановленого "новорічно-різдвяного" режиму припинення вогню, у тому числі, зі зброї, яка заборонена мінськими домовленостями, з неспроможністю керманичів НЗФ ОРДО/ОРЛО дотримуватися взятих на себе будь-яких зобов’язань та їх зацікавленістю у подальшому загострені збройного протистояння", - йдеться у повідомленні.
Українська сторона СЦКК також наголосила, що підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей безумовно дотримуються мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму "тиші" по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на брудні провокації проросійських терористичних військ.
Нагадаємо, за минулу доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.