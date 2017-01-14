Бойовики минулої доби випустили майже 100 боєприпасів по українським позиціям на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Минулої доби на луганському напрямку бойовики випустили майже сто боєприпасів великого калібру по позиціям сил українських військових на ділянці фронту Новоолександрівка-Троїцьке. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку вчора бойові дії велися у другій половині дня. Найбільш неспокійно було у Попаснянському районі, де окупанти масово обстрілювали українські позиції на ділянці фронту Новоолександрівка-Троїцьке, при цьому використовували гармати і міномети. Ворог випустив майже 100 боєприпасів великого калібру”, — повідомив О.Мотузяник.
Також він зазначив, що під час цих обстрілів противник продовжує дотримуватися свідомої тактики влучання по житлових кварталах сіл і міст як на території, що перебуває під контролем сил АТО, так і на окупованій території.
“Зокрема вчора, внаслідок ворожого обстрілу постраждало місто Ірміно. В інших районах також не вщухає вогонь противника. Зокрема у Валуйському та Старому Айдарі також зафіксовано короткотривалі мінометні обстріли з боку противника, а у Станиці Луганській і Кримському — провокації із застосуванням легкої зброї”, — додав речник.
Він також повідомив, що всього, за добу на луганському напрямку сталося 15 ворожих обстрілів, вісім — з важкої зброї.
Нагадаємо, 12 січня основні бойові дії на луганському напрямку велися у Попаснянському районі, де після заходу сонця бойовики по українським позиціям випустили 15 снарядів калібром 152мм.