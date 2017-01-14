Боевики за прошедшие сутки выпустили почти 100 боеприпасов по украинским позициям на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики выпустили почти сто боеприпасов большого калибра по позициям сил украинских военных на участке фронта Новоалександровка-Троицкое. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении вчера боевые действия велись во второй половине дня. Наиболее неспокойно было в Попаснянском районе, где оккупанты массово обстреливали украинские позиции на участке фронта Новоалександровка-Троицкое, при этом использовали пушки и минометы. Враг выпустил почти 100 боеприпасов большого калибра", - сообщил А.Мотузянык.
Также он отметил, что во время этих обстрелов противник продолжает придерживаться сознательной тактики попадания по жилым кварталам сел и городов как на территории, находящейся под контролем сил АТО, так и на оккупированной территории.
"В частности вчера, в результате вражеского обстрела пострадал город Ирмино. В других районах также не утихает огонь противника. В частности, в Валуйском и Айдаре также зафиксированы краткосрочные минометные обстрелы со стороны противника, а в Станице Луганской и Крымском - провокации с применением стрелкового оружия", - добавил пресс-секретарь.
Он также сообщил, что всего за сутки на луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, восемь - из тяжелого оружия.
Напомним, 12 января основные боевые действия на луганском направлении велись в Попаснянском районе, где после захода солнца боевики по украинским позициям выпустили 15 снарядов калибром 152 мм.