Боевики за прошедшие сутки выпустили почти 100 боеприпасов по украинским позициям на луганском направлении

"На луганском направлении вчера боевые действия велись во второй половине дня. Наиболее неспокойно было в Попаснянском районе, где оккупанты массово обстреливали украинские позиции на участке фронта Новоалександровка-Троицкое, при этом использовали пушки и минометы. Враг выпустил почти 100 боеприпасов большого калибра", - сообщил А.Мотузянык.

Также он отметил, что во время этих обстрелов противник продолжает придерживаться сознательной тактики попадания по жилым кварталам сел и городов как на территории, находящейся под контролем сил АТО, так и на оккупированной территории.

"В частности вчера, в результате вражеского обстрела пострадал город Ирмино. В других районах также не утихает огонь противника. В частности, в Валуйском и Айдаре также зафиксированы краткосрочные минометные обстрелы со стороны противника, а в Станице Луганской и Крымском - провокации с применением стрелкового оружия", - добавил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что всего за сутки на луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, восемь - из тяжелого оружия.

Напомним, 12 января основные боевые действия на луганском направлении велись в Попаснянском районе, где после захода солнца боевики по украинским позициям выпустили 15 снарядов калибром 152 мм.