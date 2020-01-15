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Бойовика “ДНР”, який охороняв залишки збитого літака МН17, арештували на 60 діб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На Донеччині суд відправив до СІЗО бойовика “ДНР”, який охороняв залишки збитого літака МН17. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Бойовика “ДНР”, який охороняв залишки збитого літака МН17, арештували на 60 діб

“За клопотанням Артемівської місцевої прокуратури 26-річному мешканцю міста Торецька, підозрюваному в участі у незаконних збройних формуваннях так званої „ДНР“ (ч. 2 ст. 260 КК України), обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 105 тис грн”, — сказано у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у серпні 2014 року чоловік з корисливих мотивів вступив до лав терористів та був зарахований до так званого батальйону “Народне ополчення”, розташованого у місті Єнакієве. Одягнений у військову форму російського зразка та озброєний АК-47 і пістолетом системи “Макаров”, бойовик здійснював охорону блокпоста у селі Грабове Шахтарського району Донецької області, де перевіряв автомобілі і документи у водіїв і пасажирів та передавав керівникам отримані від інформаторів дані про місцезнаходження та пересування військової техніки Збройних сил України. 

Крім того, зловмисник був задіяний в охороні місця авіакатастрофи пасажирського літака “Boeing 777” рейсу МН-17 компанії “Malaysia Airlines”, унаслідок якої загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду у розмірі від 500 до 1500 руб.
Також повідомлялося, що бойовику було оголошено про підозру

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