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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета МН17, арестовали на 60 суток

Киев • УНН

 • 11926 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В Донецкой области суд отправил в СИЗО боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета МН17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.

Боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета МН17, арестовали на 60 суток

“По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю города Торецк, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой „ДНР“ (ч. 2 ст. 260 УК Украины), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн”, — сказано в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе 2014 года мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон “Народное ополчение”, расположенного в городе Енакиево. Одетый в военную форму российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы “Макаров”, боевик осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета “Boeing 777” рейса МН-17 компании “Malaysia Airlines”, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб.

Также сообщалось, что боевику было объявлено о подозрении.

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