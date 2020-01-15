Боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета МН17, арестовали на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Донецкой области суд отправил в СИЗО боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета МН17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.
“По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю города Торецк, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой „ДНР“ (ч. 2 ст. 260 УК Украины), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн”, — сказано в сообщении.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, в августе 2014 года мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон “Народное ополчение”, расположенного в городе Енакиево. Одетый в военную форму российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы “Макаров”, боевик осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.
Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета “Boeing 777” рейса МН-17 компании “Malaysia Airlines”, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб.
Также сообщалось, что боевику было объявлено о подозрении.