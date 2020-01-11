На Донеччині оголосили про підозру бойовику "ДНР", який охороняв залишки збитого літака МН17

"Під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури 26-річному мешканцю міста Торецька, який брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР", повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України", - сказано у повідомленні.

За версією слідства, у серпні 2014 року чоловік з корисливих мотивів вступив до лав терористів та був зарахований до так званого батальйону "Народне ополчення"у місті Єнакієве. Зазначаєтсья, що "одягнений у військову форму російського зразка та озброєним "АК-47" і пістолетом системи "Макаров", бойовик здійснював охорону блокпоста у селі Грабове Шахтарського району Донецької області, де перевіряв автомобілі і документи у водіїв і пасажирів та передавав керівникам отримані від інформаторів дані про місцезнаходження та пересування військової техніки Збройних сил України".

"Крім того, зловмисник був задіяний в охороні місця авіакатастрофи пасажирського літака Boeing-777 рейсу МН-17 компанії Malaysia Airlines, унаслідок якої загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду у розмірі від 500 до 1500 руб", - зазначають у прокуратурі.

За принципової позиції прокуратури Донецької області чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також вирішується питання щодо зміни кваліфікації дій зловмисника за більш тяжким складом злочину.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце й залишки збитого малазійського "Боїнга" рейсу MH17.

Як раніше повідомлялося в УНН, пасажирський літак летів з Амстердама до Куала-Лумпуру рейсом МН17. Його збили в небі над Донбасом у липні 2014 року в 35 кілометрах від кордону з Росією. В результаті події загинули всі 298 пасажирів, в тому числі 80 дітей.

Також повідомлялося, що міноборони Британії про звинувачення РФ щодо МН17: світ стоїть на боці України.