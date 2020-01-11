В Донецкой области объявили о подозрении боевику "ДНР", который охранял остатки сбитого самолета МН17

КИЕВ. 11 января. УНН. В Донецкой области объявили о подозрении боевику "ДНР", который в 2014 году вступил в ряды террористов и охранял остатки сбитого самолета МН17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.