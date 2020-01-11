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В Донецкой области объявили о подозрении боевику "ДНР", который охранял остатки сбитого самолета МН17

В Донецкой области объявили о подозрении боевику "ДНР", который охранял остатки сбитого самолета МН17

Киев  •  УНН

 • 15653 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Донецкой области объявили о подозрении боевику "ДНР", который в 2014 году вступил в ряды террористов и охранял остатки сбитого самолета МН17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"В процессуальным руководством Артемовского местной прокуратуры 26-летнему жителю города Торецка, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР", сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в августе 2014 года человек из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальона "Народное ополчение" в городе Енакиево. Отмечается, что "одетый в военную форму российского образца и вооруженный "АК-47" и пистолетом системы "Макаров", боевик осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing-777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб", - отмечают в прокуратуре.

По принципиальной позиции прокуратуры Донецкой области мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также решается вопрос об изменении квалификации действий злоумышленника под более тяжелым составом преступления.

Напомним, в Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого малазийского "Боинга" рейса MH17.

Как ранее сообщалось в УНН, пассажирский самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпура рейсом МН17. Его сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате происшествия погибли все 298 пассажиров, в том числе 80 детей.

Также сообщалось, что Минобороны Британии по обвинению РФ по МН17: мир стоит на стороне Украины.

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