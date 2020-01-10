Черговий свідок для Гааги: на Донбасі затримали бойовика, який охороняв залишки збитого літака МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце й залишки збитого малазійського "Боїнга" рейсу MH17. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Операції об'єднаних сил у Facebook.
"Так, вчора, в результаті реалізації оперативної інформації, прикордонниками було затримано громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь в діяльності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій частині Донецької області. У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами.
"Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами літака рейсу "МН-17". Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих", - зазначається у повідомленні.
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Також, зазначається, що за цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків. Підтвердити злочинну діяльність затриманого колишнього бойовика допомогли фото з його сторінки в одній з соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.
"Затриманого передано представникам Національної поліції. В ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пасажирський літак летів з Амстердама до Куала-Лумпуру рейсом МН17. Його збили в небі над Донбасом у липні 2014 року в 35 кілометрах від кордону з Росією. В результаті події загинули всі 298 пасажирів, в тому числі 80 дітей.
Як повідомлялося раніше в УНН, міноборони Британії про звинувачення РФ щодо МН17: світ стоїть на боці України.