Цемах подав скаргу до ЄСПЛ проти України і Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Підозрюваний у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році Володимир Цемах подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України і Нідерландів. Про це повідомив його адвокат Анатолій Кучерена, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Я подав скаргу до ЄСПЛ в інтересах Цемаху. Поки більш детальної інформації у мене немає, чекаємо подальшого розвитку подій”, — сказав Кучерена.
За його словами, в скарзі Цемах звертає увагу на обставини його “викрадення і утримання в СІЗО в Києві” і “застосування до нього в камері психотропних препаратів”.
Як повідомляв УНН, Володимир Цемах оголошений в розшук за запитом Служби безпеки України.
Нагадаємо, раніше Цемах заявив, що спецслужби України нібито “вимагали від нього потрібних свідчень” в справі MH17.
5 вересня Київська апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. 7 вересня Цемах був одним з тих, кого відправили в РФ в рамках обміну утримуваними особами.