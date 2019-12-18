Цемах подав скаргу до ЄСПЛ проти України і Нідерландів

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Підозрюваний у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році Володимир Цемах подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України і Нідерландів. Про це повідомив його адвокат Анатолій Кучерена, передає УНН з посиланням на ТАСС.