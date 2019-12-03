Фігуранта у справі MH17 Цемаха оголошено в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Фігуранта справи про збиття малазійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року Володимира Цемаха оголошено в національний розшук за запитом Служби безпеки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на розшукові обліки Міністерства внутрішніх справ.
Так, зазначається, що Володимир Цемах зник з поля зору правоохоронних органів 23 вересня 2019 року. Його звинувачують за ч.3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини – ред.), ч.1 ст. 3-258 (створення терористичної групи чи терористичної організації – ред.) ККУ.
Нагадаємо, раніше Цемах заявив, що спецслужби України нібито "вимагали від нього потрібних свідчень" у справі MH17.
Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. 7 вересня Цемах був одним з тих, кого відправили в РФ у межах обміну утримуваними особами.