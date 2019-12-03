Фигурант по делу MH17 Цемах объявлен в розыск

Так, отмечается, что Владимир Цемах исчез из поля зрения правоохранительных органов 23 сентября 2019 года. Его обвиняют по ч.3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека - ред.), ч.1 ст. 3-258 (создание террористической группы или террористической организации - ред.) УК.

Напомним, ранее Цемах заявил, что спецслужбы Украины якобы "требовали от него нужных показаний" в деле MH17.

Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.