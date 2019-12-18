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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 43449 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103053 просмотра

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5 марта, 17:33 • 136541 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141181 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов

Киев  •  УНН

 • 12420 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий”, — сказал Кучерена.

По его словам, в жалобе Цемах обращает внимание на обстоятельства его “похищения и содержания в СИЗО в Киеве” и “применения к нему в камере психотропных препаратов”.

Как сообщал УНН, Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее Цемах заявил, что спецслужбы Украины якобы “требовали от него нужных показаний” в деле MH17.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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