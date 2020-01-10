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Очередной свидетель для Гааги: на Донбассе задержали боевика, который охранял остатки сбитого самолета МН17

Очередной свидетель для Гааги: на Донбассе задержали боевика, который охранял остатки сбитого самолета МН17

Киев  •  УНН

 • 29315 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого малазийского "Боинга" рейса MH17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил в Facebook.

"Вчера, в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области. В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задачу российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими.

"Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими войсками самолета рейса МН17. Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших", - отмечается в сообщении.

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Также отмечается, что за это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снятый на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

"Задержанный передан представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирский самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17. Его сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате происшествия погибли все 298 пассажиров, в том числе 80 детей.

Как сообщалось ранее в УНН, минобороны Великобритании по обвинению РФ по МН17: мир стоит на стороне Украины.

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