Бойовик "ДНР", який воював проти сил АТО, постане перед судом

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

"Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Так, досудове слідство встановило, що мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів бойовиків. Потім ватажки терористів призначили його до складу групи вогневої підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади ДНР", де він брав участь у бойових діях проти сил АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Песків, Спартака, Логвінового та Донецького аеропорту. Згодом фігурант покинув лави бойовиків та переховувався від правосуддя у різних регіонах нашої країни.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань в Одесі.

Нагадаємо, прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.

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