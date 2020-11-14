Бойовик "ДНР", який воював проти сил АТО, постане перед судом

"Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Так, досудове слідство встановило, що мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів бойовиків. Потім ватажки терористів призначили його до складу групи вогневої підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади ДНР", де він брав участь у бойових діях проти сил АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Песків, Спартака, Логвінового та Донецького аеропорту. Згодом фігурант покинув лави бойовиків та переховувався від правосуддя у різних регіонах нашої країни.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань в Одесі.

Нагадаємо, прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.