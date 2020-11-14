Боевик "ДНР", который воевал против сил АТО, предстанет перед судом

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 27300 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54701 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 74081 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85589 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95781 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113329 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 114841 просмотра

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Так, досудебное следствие установило, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений боевиков. Затем главари террористов назначили его в состав группы огневой поддержки так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", где он участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново и Донецкого аэропорта. Впоследствии фигурант покинул ряды боевиков и скрывался от правосудия в различных регионах нашей страны.

Сообщается, что сотрудники СБУ задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований в Одессе.

Напомним, пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

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