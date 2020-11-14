Боевик "ДНР", который воевал против сил АТО, предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.
"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
Так, досудебное следствие установило, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений боевиков. Затем главари террористов назначили его в состав группы огневой поддержки так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", где он участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново и Донецкого аэропорта. Впоследствии фигурант покинул ряды боевиков и скрывался от правосудия в различных регионах нашей страны.
Сообщается, что сотрудники СБУ задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований в Одессе.
Напомним, пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.