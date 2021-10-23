Бойові кораблі Росії і Китаю вперше провели спільний патруль в Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські і китайські бойові кораблі провели своє перше спільне патрулювання в західній частині Тихого океану. Про це сказано в заяві Міноборони РФ, опублікованій в суботу, передає УНН.
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"Бойові кораблі Військово-Морського Флоту Росії і військово-морських сил Китайської Народної Республіки в період з 17 по 23 жовтня 2021 року вперше провели спільне патрулювання в західній частині Тихого океану", - йдеться в повідомленні МО РФ.
Деталі
Повідомляється, що спільний загін складався з 10 кораблів - по п'ять від кожної зі сторін.
Завданнями патрулювання, як повідомляє Міноборони РФ, були "демонстрація державних прапорів Росії і Китаю, підтримання миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також охорона об'єктів морської економічної діяльності двох країн".
В рамках патрулювання угруповання кораблів вперше пройшли через Цугару. Моряки Росії та Китаю відпрацювали спільне тактичне маневрування, провели ряд тренувань.
Додамо
Як пише Reuters, за військово-морськими маневрами уважно стежила Японія, яка повідомила раніше на цьому тижні, що група з 10 кораблів з Китаю і Росії пройшла через протоку Цугару, що розділяє головний острів Японії і її північний острів Хоккайдо. Протока вважається міжнародними водами.
Що було раніше
Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають найпотужніші збройні сили в світі, тому американцям не варто турбуватися про те, що Китай або Росія перевершать США у військовому плані.