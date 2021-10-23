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Боевые корабли России и Китая впервые провели совместный патруль в Тихом океане

Киев • УНН

 • 24395 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские и китайские боевые корабли провели свое первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в субботу, передает УНН.

Боевые корабли России и Китая впервые провели совместный патруль в Тихом океане

Цитата

"Боевые корабли Военно-Морского Флота России и военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана", - говорится в сообщении МО РФ.

Детали

Сообщается, что совместный отряд состоял из 10 кораблей – по пять от каждой из сторон.

Задачами патрулирования, как сообщает Минобороны РФ, являлись "демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран".

В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок.

Добавим

Как пишет Reuters, за военно-морскими маневрами внимательно следила Япония, которая сообщила ранее на этой неделе, что группа из 10 кораблей из Китая и России прошла через пролив Цугару, разделяющий главный остров Японии и ее северный остров Хоккайдо. Пролив считается международными водами.

Что было ранее

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты имеют самые мощные вооруженные силы в мире, поэтому американцам не стоит беспокоиться о том, что Китай или Россия превзойдут США в военном плане.

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