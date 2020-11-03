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“Боруссія” декласувала “Шахтар” у поєдинку Ліги чемпіонів

“Боруссія” декласувала “Шахтар” у поєдинку Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві на НСК “Олімпійський” відбулося протистояння третього туру групової стадії Ліги чемпіонів в якому “Шахтар” приймав менхенгладбахську “Боруссію”, передає кореспондент УНН.

Після двох поспіль нічиїх з рахунком 2:2 у перших турах групового раунду, “Боруссія” вирішила забити всі чотири голи самостійно в першому таймі.

На 8 хвилині французький нападник Алассан Плеа реалізував простріл низом в центр штрафної від Лайнера. Пізніше захисник Бондарь невдало підставив ногу під удар суперника і став автором автоголу (17 хв). Плеа оформив дубль на 26 хвилині завдяки гарматному удару, а Бенсебаіні забив четвертий м’яч.

Помилка воротаря Трубіна коштувала “гірникам” п’ятого пропущеного м’яча на 65 хвилині від Штіндля. Крапку у грі поставив Плеа, який здійснив хет-трик — 6:0.

Зауважимо, що “Боруссія” за перший тайм забила стільки ж, скільки за перші шість гостьових матчів в Лізі чемпіонів в сумі.

Додамо, у турнірній таблиці квартету В “Боруссія” вийшла в лідери із 5 очками. “Шахтар” йде другим — 4.

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