“Боруссия” деклассировала “Шахтер” в поединке Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве на НСК “Олимпийский” состоялось противостояние третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов в котором “Шахтер” принимал менхенгладбахскую “Боруссию”, передает корреспондент УНН.
После двух подряд ничьих со счетом 2:2 в первых турах группового раунда, “Боруссия” решила забить все четыре гола самостоятельно в первом тайме.
На 8 минуте французский нападающий Алассан Плеа реализовал прострел низом в центр штрафной от Лайнера. Позже защитник Бондарь неудачно подставил ногу под удар соперника и стал автором автогола (17 мин). Плеа оформил дубль на 26 минуте благодаря пушечному удару, а Бенсебаини забил четвертый мяч.
Ошибка вратаря Трубина стоила “горнякам” пятого пропущенного мяча на 65 минуте от Штиндля. Точку в игре поставил Плеа, совершивший хет-трик — 6:0.
Заметим, что “Боруссия” за первый тайм забила столько же, сколько за первые шесть гостевых матчей в Лиге чемпионов в сумме.
Добавим, в турнирной таблице квартета В “Боруссия” вышла в лидеры с 5 очками. “Шахтер” идет вторым — 4.