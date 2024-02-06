Боррель у Києві вчетверте з початку вторгнення рф: обговорить військову та фінансову підтримку України та реформи

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель офіційно підтвердив, що перебуває з візитом у Києві - четвертим з початку повномасштабного вторгнення росії, для обговорення у тому числі підтримки України у межах Ukraine Facility на 50 млрд євро, реформ на шляху до ЄС, пише УНН.

Повернувся до Києва з моїм четвертим візитом із початку повномасштабного вторгнення росії. Ми тут, щоби обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС - з військового боку, з фінансового боку нового Ukraine Facility, а також на шляху реформ до ЄС - написав Боррель в X.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва