Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель официально подтвердил, что находится с визитом в Киеве - четвертым с начала полномасштабного вторжения россии, для обсуждения в том числе поддержки Украины в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро, реформ на пути в ЕС, пишет УНН.

Вернулся в Киев с моим четвертым визитом с начала полномасштабного вторжения россии. Мы здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС - с военной стороны, с финансовой стороны нового Ukraine Facility, а также на пути реформ в ЕС - написал Боррель в X.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев