Боррель назвав "багату Україну" інвестицією в майбутнє ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Високий представник ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що безпечна, демократична та багата Україна – це інвестиція в спільне майбутнє України та Європейського Союзу. Про це він сказав під час зустрічі в Брюсселі з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, під час якої вони обговорили цілі та пріоритети порядку денного співпраці України та ЄС, передає кореспондент УНН.
“Для нас, для ЄС, для країн-членів, для громадян — безпечна, демократична і багата Україна — це інвестиція в наше спільне майбутнє”, — сказав Жозеп Боррель.
Він також зазначив, що розвиток угоди про асоціацію демонструє, що Україна та ЄС дійсно можуть співпрацювати в рамках Європейського курсу.
Нагадаємо, Жозеп Боррель збирається відвідати Україну найближчими тижнями.