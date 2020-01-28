Боррелий назвал "богатую Украину" инвестицией в будущее ЕС

"Для нас, для ЕС, для стран-членов, для граждан - безопасная, демократическая и богатая Украина - это инвестиция в наше общее будущее", - сказал Хосеп Боррель.

Он также отметил, что развитие соглашения об ассоциации показывает, что Украина и ЕС действительно могут сотрудничать в рамках Европейского курса.

Напомним, Хосеп Боррель собирается посетить Украину в ближайшие недели.