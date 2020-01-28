Боррелий назвал "богатую Украину" инвестицией в будущее ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что безопасная, демократическая и богатая Украина - это инвестиция в общее будущее Украины и Европейского Союза. Об этом он сказал во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, во время которой они обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС, передает корреспондент УНН.
"Для нас, для ЕС, для стран-членов, для граждан - безопасная, демократическая и богатая Украина - это инвестиция в наше общее будущее", - сказал Хосеп Боррель.
Он также отметил, что развитие соглашения об ассоциации показывает, что Украина и ЕС действительно могут сотрудничать в рамках Европейского курса.
Напомним, Хосеп Боррель собирается посетить Украину в ближайшие недели.