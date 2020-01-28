Боррель збирається відвідати Україну найближчими тижнями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Високий представник ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозеп Боррель планує відвідати Україну найближчими тижнями. Про це він сказав під час зустрічі в Брюсселі з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, під час якої вони обговорили цілі та пріоритети порядку денного співпраці України та ЄС, передає кореспондент УНН.
“Ми підтримуємо амбітну програму реформ в Україні. Я вже говорив про це Президенту Зеленському. І я маю намір, а також комісар, мій колега, має намір відвідати Україну найближчими тижнями”, — сказав Жозеп Боррель.
Він додав, що Україна продемонструвала нову динаміку в нормандському форматі і тепер вони очікують конструктивного підходу в інших галузях.
Нагадаємо, Олексій Гончарук заявив, що Україна готова до “промислового безвізу” з ЄС.