Боррель собирается посетить Украину в ближайшие недели
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Хосеп Боррель планирует посетить Украину в ближайшие недели. Об этом он сказал во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, во время которой они обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС, передает корреспондент УНН.
"Мы поддерживаем амбициозную программу реформ в Украине. Я уже говорил об этом Президенту Зеленскому. И я намерен, а также комиссар, мой коллега, намерен посетить Украину в ближайшие недели", - сказал Хосеп Боррель.
Он добавил, что Украина продемонстрировала новую динамику в нормандском формате и теперь они ожидают конструктивного подхода в других отраслях.
Напомним, Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС.