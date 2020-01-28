Боррель собирается посетить Украину в ближайшие недели

"Мы поддерживаем амбициозную программу реформ в Украине. Я уже говорил об этом Президенту Зеленскому. И я намерен, а также комиссар, мой коллега, намерен посетить Украину в ближайшие недели", - сказал Хосеп Боррель.

Он добавил, что Украина продемонстрировала новую динамику в нормандском формате и теперь они ожидают конструктивного подхода в других отраслях.

Напомним, Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС.