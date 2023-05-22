Боррель: ми очікуємо, що Китай використає свій вплив, щоб зупинити війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Європейському Союзі очікують, що Китай використає свій вплив, щоб зупинити війну в Україні. Про це заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель журналістам перед зустріччю голів МЗС країн ЄС у понеділок, пише УНН.
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"Зрозуміло, що ми очікуємо від Китаю використання свого впливу – а він має великий вплив – для того, щоб зупинити війну в Україні. Ми очікуємо цього від Китаю, і, якби Китай мав намір надати росії зброю – чого на даний момент не відбувається, – це, безумовно, зашкодило б нашим відносинам", - сказав Боррель.
При цьому він зауважив, що у ЄС на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС (Gymnich) представили документ про те, "яким чином мати справу з Китаєм". Це 6-сторінковий документ.
Нагадаємо
Країни G7 закликали Китай тиснути на росію для виведення нею військ з України.
Тим часом у ЄС розробили документ щодо Китаю, де є згадка про Україну.