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Боррель: ми очікуємо, що Китай використає свій вплив, щоб зупинити війну в Україні

Боррель: ми очікуємо, що Китай використає свій вплив, щоб зупинити війну в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У Європейському Союзі очікують, що Китай використає свій вплив, щоб зупинити війну в Україні. Про це заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель журналістам перед зустріччю голів МЗС країн ЄС у понеділок, пише УНН.

Цитата

"Зрозуміло, що ми очікуємо від Китаю використання свого впливу – а він має великий вплив – для того, щоб зупинити війну в Україні. Ми очікуємо цього від Китаю, і, якби Китай мав намір надати росії зброю – чого на даний момент не відбувається, – це, безумовно, зашкодило б нашим відносинам", - сказав Боррель.

При цьому він зауважив, що у ЄС на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС (Gymnich) представили документ про те, "яким чином мати справу з Китаєм". Це 6-сторінковий документ.

Нагадаємо

Країни G7 закликали Китай тиснути на росію для виведення нею військ з України.

Тим часом у ЄС розробили документ щодо Китаю, де є згадка про Україну.

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