У ЄС розробили документ щодо Китаю, є згадка про Україну - Politico

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Дипломатична служба ЄС хоче, щоб країни-члени "були готові" до потенційно критичної ескалації кризи навколо Тайваню, попереджаючи, що військовий конфлікт вплине на життєво важливі поставки мікрочіпів до Європи.

Але хоча є необхідність знизити ризики для Європи, вона не може ізолювати себе від Китаю, згідно з внутрішнім документом, розробленим Європейською службою зовнішніх справ і з яким ознайомився Politico.

Документ, як вказано, обговорюватиметься міністрами закордонних справ блоку на зустрічі в Стокгольмі в п’ятницю, 12 травня.

Як повідомляється, проект негайно викликав негативну реакцію з боку деяких "найбільш яструбиних" урядів Європи.

У документі, підготовленому дипломатичними представниками виконавчої влади ЄС, 27 країн-членів блоку закликають скористатися "вікном можливостей", щоб зменшити ризик зростаючого впливу Китаю у питаннях економіки та безпеки.

У Європи залишається шанс поговорити безпосередньо з урядом президента Сі Цзіньпіна, ідеться у проекті.

"Китай і Європа не можуть стати більш чужими один для одного. Інакше є ризик того, що непорозуміння розростуться та поширяться на інші сфери", - зазначається в проекті.

"Системне суперництво може проявлятися майже в усіх сферах взаємодії. Але це не повинно заважати ЄС підтримувати відкритими канали зв’язку та шукати конструктивну співпрацю з Китаєм. (...) Така співпраця може допомогти подолати самоізоляцію китайського керівництва, що зростає, але, що найважливіше, вона повинна просувати основні інтереси ЄС", сказано у проекті.

Дебати в п'ятницю на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Швеції дадуть початок дискусії щодо відносин ЄС з Китаєм, яка, як очікується, буде домінувати у виробленні політики в найближчі місяці, а більш всеосяжна дискусія очікується на саміті лідерів ЄС у Брюсселі цього червня, пише видання.

Документ закликає країни-члени прискорити плани щодо "зменшення ризиків" і зменшення надмірної залежності від Китаю. Документ також торкається політично чутливого питання Тайваню, міністри також мають обговорити це питання в п'ятницю, пише видання.

Про Україну

Щодо України, ЄС не вражений останнім дипломатичним шоу Китаю, ознаменованим запізнілою першою телефонною розмовою глави КНР Сі Цзіньпіна з його українським колегою Володимиром Зеленським, зауважує видання.

"Документ із викладом позиції Китаю з 12 пунктів щодо української кризи (...) підтверджує його тверду проросійську позицію, - ідеться у документі. - Прямий діалог між Китаєм та Україною був би найкращою можливістю для Китаю зробити свій внесок у справедливе політичне врегулювання".

Країни-члени ЄС повинні продовжувати попереджати Пекін про те, щоб він утримувався від підтримки росії, у тому числі шляхом обходу санкцій, ідеться у тому ж документі.

Нагадаємо

У ЄС обговорять, як зменшити залежність від Китаю та умовити Пекін до більш жорскої позиції щодо війни в Україні.