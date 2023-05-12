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В ЕС разработали документ по Китаю, есть упоминание об Украине - Politico

В ЕС разработали документ по Китаю, есть упоминание об Украине - Politico

Киев • УНН

 • 944463 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В исполнительной власти ЕС в Брюсселе призывают европейские правительства продолжать переговоры с Китаем и не изолировать его, на фоне углубления напряженности между Вашингтоном и Пекином, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Дипломатическая служба ЕС хочет, чтобы страны-члены "были готовы" к потенциально критической эскалации кризиса вокруг Тайваня, предупреждая, что военный конфликт повлияет на жизненно важные поставки микрочипов в Европу.

Но хотя есть необходимость снизить риски для Европы, она не может изолировать себя от Китая, согласно внутреннему документу, разработанному Европейской службой внешних связей и с которым ознакомился Politico.

Документ, как указано, будет обсуждаться министрами иностранных дел блока на встрече в Стокгольме в пятницу, 12 мая.

Как сообщается, проект немедленно вызвал негативную реакцию со стороны некоторых "наиболее ястребиных" правительств Европы. 

В документе, подготовленном дипломатическими представителями исполнительной власти ЕС, 27 стран-членов блока призывают воспользоваться "окном возможностей", чтобы уменьшить риск растущего влияния Китая в вопросах экономики и безопасности.

У Европы остается шанс поговорить напрямую с правительством президента Си Цзиньпина, говорится в проекте.

"Китай и Европа не могут стать более чужими друг для друга. Иначе есть риск того, что недоразумения разрастутся и распространятся на другие сферы", - отмечается в проекте.

"Системное соперничество может проявляться почти во всех сферах взаимодействия. Но это не должно мешать ЕС поддерживать открытыми каналы связи и искать конструктивное сотрудничество с Китаем. (...) Такое сотрудничество может помочь преодолеть растущую самоизоляцию китайского руководства, но, что самое важное, оно должно продвигать основные интересы ЕС", - сказано в проекте.

Дебаты в пятницу на неформальной встрече министров иностранных дел в Швеции дадут начало дискуссии об отношениях ЕС с Китаем, которая, как ожидается, будет доминировать в выработке политики в ближайшие месяцы, а более всеобъемлющая дискуссия ожидается на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в этом июне, пишет издание.

Документ призывает страны-члены ускорить планы по "уменьшению рисков" и уменьшению чрезмерной зависимости от Китая. Документ также касается политически чувствительного вопроса Тайваня, министры также должны обсудить этот вопрос в пятницу, пишет издание.

Об Украине

Что касается Украины, ЕС не впечатлен последним дипломатическим шоу Китая, ознаменованным запоздалым первым телефонным разговором главы КНР Си Цзиньпина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, отмечает издание.

"Документ с изложением позиции Китая из 12 пунктов по украинскому кризису (...) подтверждает его твердую пророссийскую позицию, - говорится в документе. - Прямой диалог между Китаем и Украиной был бы лучшей возможностью для Китая внести свой вклад в справедливое политическое урегулирование".

Страны-члены ЕС должны продолжать предупреждать Пекин о том, чтобы он воздерживался от поддержки россии, в том числе путем обхода санкций, говорится в том же документе.

Напомним

В ЕС обсудят, как уменьшить зависимость от Китая и уговорить Пекин к более жесткой позиции по войне в Украине.

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