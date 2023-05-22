Боррель: мы ожидаем, что Китай использует свое влияние, чтобы остановить войну в Украине

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"Понятно, что мы ожидаем от Китая использования своего влияния – а он имеет большое влияние – для того, чтобы остановить войну в Украине. Мы ожидаем этого от Китая, и, если бы Китай намеревался предоставить россии оружие – чего на данный момент не происходит, – это, безусловно, навредило бы нашим отношениям", - сказал Боррель.

При этом он заметил, что в ЕС на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС (Gymnich) представили документ о том, "каким образом иметь дело с Китаем". Это 6-страничный документ.

Напомним

Страны G7 призвали Китай давить на россию для вывода ею войск из Украины.

Тем временем в ЕС разработали документ по Китаю, где есть упоминание об Украине.