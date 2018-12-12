Боротьба з футбольною корупцією в Україні дала свої плоди - функціонер

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Всупереч скептичним настроям, футбол в Україні змінюється. Підтвердження тому - боротьба з "договірними" матчами, яка вже дала свої плоди. Про це заявив очільник комітету Федерації футболу України з етики та чесної гри Франческо Баранка, передає УНН з посиланням на спортивне видання terrikon.