Боротьба з футбольною корупцією в Україні дала свої плоди - функціонер
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Всупереч скептичним настроям, футбол в Україні змінюється. Підтвердження тому - боротьба з "договірними" матчами, яка вже дала свої плоди. Про це заявив очільник комітету Федерації футболу України з етики та чесної гри Франческо Баранка, передає УНН з посиланням на спортивне видання terrikon.
"Ми починаємо поступово змінювати футбол в Україні. Ніхто не вірив, що це можливо, але потрібно працювати ще старанніше. На форумі ФФУ були озвучені цілком конкретні пропозиції щодо подальшої роботи. Були присутні представники 7 країн. Сподіваюся, що Україна стане для Східної Європи зразком того, як слід боротися з проблемою договірних матчів", - сказав Баранка.
Відзначимо, що йдеться про I Міжнародний форум з протидії договірних матчів, організований Федерацією футболу України.
Нагадаємо, як писав УНН, за словами президента ФФУ Андрія Павелка, договірні матчі є головною загрозою сучасного футболу, оскільки руйнують ключову ідею і філософію цієї гри.
Він нагадав, що ФФУ оголосила війну договірним матчам три роки тому.
"...Вперше в історії органи футбольного правосуддя ФФУ отримали доступ до матеріалів поліції про договірні матчі і офіційних доказів, які можна використовувати у виявленні і розслідуванні договірних матчів", - розповів керівник ФФУ.
Окрім того, три роки тому серед футболістів, арбітрів, власників і керівників клубів стартувала так звана інформаційна кампанія, додав Павелко.
Вона сформувала коаліцію ФФУ проти договірних матчів, яка об'єднала кращих фахівців і людей футболу. Напрацювання коаліції допомогли правоохоронцям провести дві масштабні спецоперації з виявлення та обшуків підозрюваних в організації та участі в договірних матчах, повідомив керівник Федерації.
Також нагадаємо, що розслідування договірних матчів в Україні стало можливим завдяки так званому "закону Павелка". Він був ухвалений наприкінці 2015 року ("Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень"). Документ вперше надав можливість правоохоронним органам переслідувати організаторів і учасників матчів з фіксованим результатом.