Борьба с футбольной коррупцией в Украине дала свои плоды - функционер

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вопреки скептическим настроям, футбол в Украине меняется. Подтверждение тому - борьба с "договорными" матчами, которая уже дала свои плоды. Об этом заявил глава комитета Федерации футбола Украины по этике и честной игре Франческо Баранка, передает УНН со ссылкой на спортивное издание terrikon.