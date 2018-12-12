Борьба с футбольной коррупцией в Украине дала свои плоды - функционер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вопреки скептическим настроям, футбол в Украине меняется. Подтверждение тому - борьба с "договорными" матчами, которая уже дала свои плоды. Об этом заявил глава комитета Федерации футбола Украины по этике и честной игре Франческо Баранка, передает УНН со ссылкой на спортивное издание terrikon.
"Мы начинаем постепенно менять футбол в Украине. Никто не верил, что это возможно, но нужно работать еще более старательно. На форуме ФФУ были озвучены совершенно конкретные предложения относительно дальнейшей работы. Присутствовали представители 7 стран. Надеюсь, что Украина станет для Восточной Европы образцом того, как следует бороться с проблемой договорных матчей", - сказал Баранка.
Отметим, что речь идет о I Международном форуме по противодействию договорным матчам, организованном Федерацией футбола Украины.
Напомним, как писал УНН, по словам президента ФФУ Андрея Павелко, договорные матчи являются главной угрозой современного футбола, поскольку разрушают ключевую идею и философию этой игры.
Он напомнил, что ФФУ объявила войну договорным матчам три года назад.
"…Впервые в истории органы футбольного правосудия ФФУ получили доступ к материалам полиции о договорных матчах и официальных доказательствах, которые можно использовать в выявлении и расследовании договорных матчей", - рассказал руководитель ФФУ.
Кроме того, три года назад среди футболистов, арбитров, владельцев и руководителей клубов стартовала так называемая информационная кампания, добавил Павелко.
Она сформировала коалицию ФФУ против договорных матчей, которая объединила лучших специалистов и людей футбола. Наработки коалиции помогли правоохранителям провести две масштабные спецоперации по выявлению и обысках подозреваемых в организации и участии в договорных матчах, сообщил руководитель Федерации.
Также напомним, что расследование договорных матчей в Украине стало возможным благодаря так называемому “закону Павелко”. Он был принят в конце 2015 года (“О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений”). Документ впервые предоставил возможность правоохранительным органам преследовать организаторов и участников матчей с фиксированным результатом.