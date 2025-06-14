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Мовний омбудсмен відреагував на російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві

Київ • УНН

 • 3142 перегляди

Мовний омбудсмен відреагував на російськомовні пісні під час виступу Вєрки Сердючки. Розпочато захід контролю організатора та звернувся до Нацполіції.

Мовний омбудсмен відреагував на російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України з метою належного реагування через російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві. Крім того, прийнято рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу, передає УНН.

Деталі

Російськомовним пісням не місце в українській столиці - на цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи виступ 13-го червня в Києві Вєрки Сердючки, під час якого, зокрема, виконувались російськомовні пісні.

Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано 

- зазначив Кремінь.

Уповноваженим прийнято рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу.

Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде 

- наголосив Кремінь.

Нагадаємо

Відповідно до пункту 2 статті 23 мовного Закону "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм".  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітикаКультура
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Україна
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