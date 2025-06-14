Мовний омбудсмен відреагував на російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України з метою належного реагування через російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві. Крім того, прийнято рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу, передає УНН.

Деталі

Російськомовним пісням не місце в українській столиці - на цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи виступ 13-го червня в Києві Вєрки Сердючки, під час якого, зокрема, виконувались російськомовні пісні.

Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано - зазначив Кремінь.

Уповноваженим прийнято рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу.

Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде - наголосив Кремінь.

Нагадаємо

Відповідно до пункту 2 статті 23 мовного Закону "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм".